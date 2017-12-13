С 2018 года в Грузии начнет действовать имущественный налог на автомобиль

13.12.2017 11:48 Уплата налог на имущество за автомобиль в Грузии начнется с 2018 года. Обязанность платить этот имущественный налог коснется семей с годовым доходом более 40 тысяч лари.



«Декларирование имущество в соответствии с доходами 2017 года предполагается до первого ноября 2018 года. Семьям с годовым доходом более 40 тысяч лари налог на имущество за автомобиль предстоит платить именно с 2018 года», - отмечают в Минфине Грузии.



Отметим, что годичная ставка налога дифференцируется в соответствии с доходами, полученными в течение налогового года. В частности, семьям с доходом от 40 тысяч до 100 тысяч лари предстоит уплатить не менее 0.05% и не более 0.2% от стоимости автомобиля, а семьям с доходом от 100 000 тысяч лари и более придется уплатить не менее 0.8% и не более 1% от стоимости автомобиля.















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