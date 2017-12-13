НБ Грузии повысил ставку рефинансирования до 7,25%

13.12.2017 17:04 Национальный банк Грузии сообщил в среду, что повысил ключевую ставку до 7,25 процента с прежних 7 процентов годовых на фоне ускорения годовой инфляции.



Инфляция в Грузии в ноябре текущего года составила 1,1 процента в месячном исчислении после инфляции в 0,8 процента в октябре.



В годовом выражении инфляция ускорилась в ноябре до 6,9 процента с 0,2 процента годом ранее и с 6,4 процента в октябре текущего года.



Следующее заседание комитета Нацбанка по монетарной политике состоится 31 января 2018 года.















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