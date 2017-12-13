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НБ Грузии повысил ставку рефинансирования до 7,25%


13.12.2017   17:04
Национальный банк Грузии сообщил в среду, что повысил ключевую ставку до 7,25 процента с прежних 7 процентов годовых на фоне ускорения годовой инфляции.

Инфляция в Грузии в ноябре текущего года составила 1,1 процента в месячном исчислении после инфляции в 0,8 процента в октябре.

В годовом выражении инфляция ускорилась в ноябре до 6,9 процента с 0,2 процента годом ранее и с 6,4 процента в октябре текущего года.

Следующее заседание комитета Нацбанка по монетарной политике состоится 31 января 2018 года.






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