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МВД начало расследование в связи с нападением на гендиректора «Рустави 2»
07.01.2017 21:57
МВД Грузии начало расследование в связи с нападением на генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамия. Дело возбуждено по статье 126-й УК Грузии (насилие).
В МВД поясняют, что в данный момент по делу проводятся следственные действия.
На генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамия напали в одном из ресторанов. Информацию об этом распространил сам Ника Гварамия. Он отметил, что нападение произошло после того, как в ресторане погас свет.
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