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Гражданин Азербайджана задержан в Тбилиси за наркотики


13.01.2017   12:37
23-летний гражданин Азербайджана задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении наркотиков в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

При обыске съемной квартиры обвиняемого полиция изъяла 33,42 грамма наркотического вещества, содержащего 21 грамм героина.

Полиция также обнаружила и изъяла 4 капсулы психотропного вещества «прегабалин».

Уголовное дело возбуждено по статье «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества в особо крупном размере».

Гражданин Азербайджана также обвиняется и в «незаконном изготовлении, производстве, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте психотропного вещества или его аналога» УК Грузии.

Ему грозит тюремное заключение сроком от 3 до 20 лет, либо бессрочное лишение свободы.






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