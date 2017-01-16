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В центре Киева задержан киллер ФСБ по кличке «Зона»
16.01.2017 20:05
Сотрудники полка полиции особого назначения заметили в центре столицы автомобиль Mercedes с грузинскими номерами, который подходил по описанию на автомобиль грабителей. При поверхностном осмотре обнаружили у водителя, гражданина Грузии, два пистолета Glock и Стечкина (АПС) с боевыми патронами.
У одного из задержанных было удостоверение на имя Тимура Махаури, выданное добровольческим международным миротворческим батальоном "Чеченский батальон имени шейха Мансура". Указывается, что батальон базируется в зоне АТО в секторе "М". Сам Тимур Махаури является «разведчиком».
Следует отметить, что Тимура Махаури называют в чеченских кругах киллером ФСБ по кличке «Зона».
«Зона» (он же Руслан Папаскири, он же Темур Махаури, он же уроженец Чечни Али Дабуев) был арестован в Турции осенью 2012 года по обвинению в убийстве представителя «Имарата Кавказ» за рубежом Мусы Атаева.
В ходе следствия было установлено, что «Зона» работает на ФСБ России, выполняя функции киллера. Кроме того, турецкая пресса писала, что «Зона» связан также со спецслужбами Грузии (при Саакашвили).
Однако через 3 года, после нескольких судебных процессов он был освобожден решением суда в Стамбуле. Источники в Турции тогда сообщили, что за его освобождением якобы стоят судьи из группировки Гюлена Фетхуллы, которая как известно конкурировала за власть в стране со структурами в юстиции, спецслужбах и полиции, лояльных правящему режиму.
Как отмечает "Кавказ-Центр, после освобождения «Зона» перебрался в Украину, где, как передают местные источники, крутился возле Михеила Саакашвили и записался в батальон чеченских добровольцев на роль «разведчика».
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