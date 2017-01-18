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В Украине по запросу России задержан грузинский спецназовец


18.01.2017   13:38
15 января, по прибытию в Украину, в аэропорту «Жульяны», украинские правоохранители по запросу России задержали Гию Церцвадзе – человека, который принимал участие как в грузино-российской войне, так и в АТО в Украине в 2014-2015 годах.

«Его обвиняют в якобы совершении убийства на территории России в 2003 году, хотя есть четкие и неоспоримые доказательства того, что Грузию в этот период он не покидал.

Дело откровенно сфабриковано. По сути это системная работа по уничтожению людей, принимавших и принимающих участие в войне против РФ»,- сообщает бывший замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

По его информации, вчера состоялся суд, по результатам которого Церцвадзе оставили под стражей формально основываясь на том, что он не имеет регистрации в Украине, хотя адвокатами был предложен вариант поручительства как залог того, что он не будет скрываться. По имеющейся информации, Украина запросила у России дополнительно предоставить доказательства.

В течении следующих 5 дней юристы подадут апелляцию.

«Понятное дело, что в случае передачи Гии России никакого суда там не будет. Он просто исчезнет! Надеюсь, на благоразумие украинских властей. Надеюсь, что ни один из представителей власти не допустит этого! Я сам с моими друзьями буду в апелляционном суде и сделаю все, чтобы эта бредовая расправа с героями войны с Россией руками украинских властей не состоялась!», - пишет Сакварелидзе.







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