Грузия выдала России все данные на грузинского спецназовца Георгия Церцвадзе?

23.01.2017 11:25 Власти Грузии сотрудничают с Россией, которая преследует участников августовской войны в Грузии. Об этом заявляет адвокат Георгия Церцвадзе, задержанного в Киеве по запросу России, оформленному через Интерпол.



Интервью с киевским адвокатом Ксенией Проконовой, а также с проживающей в Гори женой Георгия Церцвадзе Татьяной Месхи, записала телекомпания «Рустави-2». Самая рейтинговая грузинская оппозиционная телекомпания посвятила истории задержания спецназовца сюжет в программе «Постскриптум».



О задержании в Киеве 48-летнего вице-полковника МВД Грузии в отставке Георгия Церцвадзе стало известно 15 января.



Он был взят под стражу в аэропорту Жуляны сразу после прилета из Тбилиси. Церцвадзе вернулся в Киев из Грузии, после того, как отметил Новый год с семьей у себя дома в Гори.



В 2014-2015 годах грузинский боец спеназа участвовал в военных операциях на стороне украинских военных в зоне АТО на востоке Украины. В 2016 году он также был на линии фронта, инструктируя украинских бойцов.



Согласно предъявленным обвинениям, в России Церцвадзе обвиняется в умышленном убийстве и покушении на убийство в 2003 году в городе Сочи. Суд Киева отправил его в предварительное заключение на 40 дней.



Сегодня станет известно, когда по делу Церцвадзе состоится процесс в апелляционном суде.



Генеральная прокуратура Украины уже сделала пояснения и заявила, что если по ходу изучения дела подтвердится, что Церцвадзе воевал на стороне украинских военных, то он не будет передан России.



Сам Церцвадзе заявил на судебном процессе, что его объявили в розыск в России из-за того, что он воевал в Абхазии и в Цхинвальском регионе, где руководил спецоперациями против российских оккупантов.



При этом члены семьи Церцвадзе и его адвокат не исключают, что грузинские спецслужбы и их российские коллеги могли сотрудничать для передачи грузинского военнослужащего России, — отмечает телекомпания.



Адвокат сообщила, что среди материалов дела, которые Россия направила в Украину, есть детальные персональные данные Церцвадзе, которые хранятся только в информационных базах правительства Грузии.



Как выясняется, из базы министерства юстиции или министерства внутренних дел в Россию попали данные всех паспортов, которые были когда-либо выданы на имя Церцвадзе в Грузии, а также детальная информация о его заграничных передвижениях.



«Георгий Церцвадзе принимал участие в большом количестве спецопераций. Сейчас со стороны России идет преследование тех людей, которые участвовали в августовской войне. Цель России – убрать их с дороги. В материалах этого дела есть данные, которые Россия могла получить только из Грузии. Несмотря на то, что дело касается гражданина Грузии, к сожалению, грузинская пограничная полиция и другие правоохранительные органы до сих пор сотрудничают с Россией», — заявила адвокат Ксения Проконова.



Адвокат также обращает внимание на то, что российские власти обвиняют Церцвадзе в совершении убийства с 2003 года, однако в международный розыск он был объявлен только 13 лет спустя. Информация о его появлении в списках разыскиваемых Интерпола обязательно поступила бы и в МВД Грузии. То есть грузинские пограничники, выпускавшие его 15 января из страны, знали, что через несколько часов Церцвадзе арестуют в киевском аэропорту.





«Вопросы есть и к грузинской стороне, потому что в розыск он был объявлен только 23 декабря 2016 года. До этого он не узнал бы, что его разыскивают. Но сообщения о розыске Интерпола видны на всех пограничных пунктах. Грузинская пограничная полиция должна была предупредить своего гражданина о том, что покидая страну, он рискует своей свободой, а возможно, и жизнью», — отметила адвокат.



«Я думаю, что цель такой фабрикации дела против Гии и других участников августовской войны — это их преследование и затем физическое уничтожение», — сказала адвокат.



Она не исключает, что если военного не сможет защитить грузинское государство, он попросит в Украине статус беженца.



Георгий Церцвадзе вместе с грузинскими бойцами АТО в Луганске, городе Счастье. Зима 2015 года.



Татьяна Месхи, супруга задержанного военного, считает, что власти предали Церцвадзе.

Она уверена, что криминальную историю с участием Церцвадзе в России придумали, чтобы отомстить за те спецоперации, которые он проводил в Абхазии, Цхинвали, а затем в Украине. Татьяна подчеркивает, что после войны в Абхазии в 1993 году ее муж никогда не ездил в Россию.



«Нас вот так предали. Россия теперь может получить любого военного и я не могла себе представить, что наша власть будет с этим согласна. Гия воевал в Абхазии. Все знали об этом. Как бы после этого он поехал в Россию? Для него такая поездка всегда означала смерть», — сказала Татьяна Месхи.



«Раньше я всегда была спокойна, потому что считала, что наша страна нас защищает. Я всегда надеялась на то, что раз Гия защищал свою страну, то и страна защищит Гию. Я в шоке от того, что сейчас происходит. Человек жертвует своей жизнью ради родины, а они помогают его уничтожить – не задумываясь, передают его данные врагу… Я не знаю, как это назвать. Я не могу себе представить, что они это сделали. Если он попадет в Россию, то не вернется оттуда ни живым, ни даже мертвым», — сказала Татьяна Месхи.



Авторы сюжета «Рустави-2» отмечают, что обратились за ответами на эти обвинения в МВД Грузии, однако в ведомстве отказались делать комментарии.



При этом в телекомпанию было направлено письмо, в котором МВД сообщает, что персональные данные в Россию попали через Интерпол.



«Согласно 5-ой статьи третьей части правил обработки данных Интерпола, страны-члены Интерпола обязаны с целью международного полицейского сотрудничества обмениваться между собой имеющейся у них информацией. Исходя из перечисленного, обмен информацией по поводу разыскиваемых между 190 странами Интерпола является обязательным», — говорится в сообщении МВД.



Комментарий по поводу задержания военнослужащего, который может оказаться в руках России, сделал для «Рустави-2» и посол Грузии в Украине Михаил Уклеба.



«Грузинское посольство предприняло все шаги, определенные законом: мы обратились в МИД Украины, попросили разобраться с этим вопросом, по какой причине он был задержан, в каких условиях содержится, узнали о состоянии его здоровья – все, что предусмотрено процедурой. МИД Грузии поставлен в курс дела и мы работаем над этим вопросом», — сказал посол.



Георгий Церцвадзе родился в Сухуми. На службе в МВД Грузии состоял с 1992 года. В 1993 году был тяжело ранен в Абхазии, потерял почку. Был начальником отряда спецназа МВД на базе в Каралети. В 2013 году Церцвадзе и еще 120 сотрудников МВД были уволены из рядов МВД.



С просьбой рассмотреть дело Церцвадзе, как сообщили «Рустави-2» в МВД Грузии, Россия к Грузии пока не обращалась.



Конституция Грузии запрещает грузинским силовым структурам задерживать собственных граждан по запросу иностранного государства.



Если прокуратура иностранного государства добивается осуждения гражданина Грузии, то дело проходит несколько этапов. Сначала поступает запрос в Генеральную прокуратуру Грузии, прокуратура должна изучить доказательства и затем обратиться в суд. Суд должен рассмотреть вопрос и выдать разрешение на задержание и только после этого оно может произойти.



Как уже сообщалось, в декабре 2016 года власти Литвы отказались выдавать России задержанного в Вильнюсе по запросу Интерпола бывшего главу Антитеррористического Центра МВД Грузии Зураба Майсурадзе. Он обвинялся Россией в причастности к терроризму. Однако правоохранительные органы Литвы изучили материалы запроса в оперативные сроки, после чего суд освободил Майсурадзе через три дня после задержания. Прокуратура сообщила, что усмотрела в запросе России политический контекст.















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