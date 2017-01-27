Церцвадзе: «Лучше погибнуть на поле боя, чем быть зарезанным как овца»

27.01.2017 15:15 «Лучше погибнуть на поле боя, чем быть зарезанным как овца», - заявил доброволец «Грузинского легиона», воюющего в зоне АТО, Гия Церцвадзе в эфире телекомпании «Рустави 2».



По словам офицера грузинских Вооруженных сил, он шокирован отношением к делу властей Грузии.



Церцвадзе отметил, что он никогда не смог бы представить себе, что грузинские правоохранители не проинформируют его о том, что он находится в розыске по Красному циркуляру Интерпола.



«Для меня было шоком, когда это произошло, но если это –судьба, то лучше погибнуть на поле боя, чем если бы тебя зарезали как овцу. Конечно, я бы сожалел об этом.



Но несмотря на это, я остаюсь офицером Вооруженных сил Грузии. Правительства приходят и уходят, люди меняются, а Грузия остается всегда. И пока у меня есть силы, я буду до последней капли крови бороться против России. Сегодня это Украина, завтра может быть Африка или любая другая точка земного шара…», - сказал Гия Церцвадзе.















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