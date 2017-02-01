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Георгий Церцвадзе вместе с семьей просит политического убежища у Украины
01.02.2017 11:18
Вице-полковник Георгий Церцвадзе вместе с семьей просит политического убежища у Украины. Об этом Георгий Церцвадзе заявил в прямом эфире «Рустави 2». Как отметил Церцвадзе, есть угроза, что его ребенок подвергнется психологическому давлению, и подобный факт уже имел место.
«Мне сказали, что на улице кто-то подошел к моему ребенку и сказал, что его отец уехал в Украину ради денег и является наемным убийцей», - отметил Георгий Церцвадзе.
Что касается политического убежища, как отметил вице-полковник, исходя из развернувшихся вокруг него событий, в Грузии он не чувствует себя защищенным.
«То, что меня не предупредили в аэропорту о розыске по Интерполу и пропустили меня через границу в надежде на то, что другая страна передаст меня России, означает, что я не могу чувствовать себя в безопасности в Грузии. Я не доверяю отдельным структурам нашей страны. Произошел очень плохой факт - секретная документация, которая хранилась только в определенных ведомствах, почему-то оказалась в руках РФ. Это касается не только меня. России также переданы документы о других бойцах, которые являются бывшими сотрудниками спецслужб. Россия уже начала т.н. охоту на людей, которые воевали против нее в Грузии и Украине», - заявил Георгий Церцвадзе.
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