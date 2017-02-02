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МВД раскрыло факт кражи нефти из магистрального трубопровода


02.02.2017   10:57
Сотрудники департамента полиции Шида Картли и департамента по особым поручениям Министерства внутренних дел в результате совместно проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали по обвинению в краже пятерых лиц, Л.Ш. 1976 года рождения, М.Г. 1980 года рождения, З.Г. 1975 года рождения, Дж. С. 1968 года рождения, и Ц.М. 1975 года рождения.

Следствием установлено, что обвиняемые систематически воровали нефть в селе Реха Горийского района из магистрального трубопровода "Баку-Супса" с целью ее последующей реализации. Правоохранители изъяли часть украденной нефти как вещественное доказательство.

Ведется следствие по факту групповой кражи нефти из магистрального трубопровода по предварительному сговору по подпунктам "а" части три, и "д" части четыре статьи 177 УК Грузии.







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