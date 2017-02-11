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США построят в Грузии аналогичную немецкому Хохенфелю военную базу


11.02.2017   15:52
США построят в Грузии центр военной подготовки по аналогу с их базой в немецком Хохенфеле, где проходят подготовку солдаты перед отправкой в миссию НАТО в Афганистан. Об этом сообщает Минобороны Грузии в субботу по итогам визита министра Левана Изория и начальника Генштаба Владимира Чачибая в Германию, где они встретились с командующим сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенантом Фредериком Бен Ходжесом и главой тренировочного командования европейских сил США бригадным генералом Антонио Аугусто.

В ближайшее время генерал Аугусто посетит Тбилиси, чтобы на месте обсудить детали строительства.

В конце прошлого года Вашингтон и Тбилиси согласовали новую американскую программу подготовки грузинских военных, которая рассчитана на три года. В ее рамках и будет построен этот центр.

«Это амбициозные планы, которые мы намерены реализовать в этом году. С нашими стратегическими партнерами мы построим центр боевой подготовки по aналогу с Хохенфельским», - заявил Леван Изория.

Министр обороны Грузии назвал такие планы «историческими».

Со своей стороны, американские военачальники отметили высокий профессионализм грузинских военных, которые участвуют в миссии в Афганистане.

Генералы США назвали грузин «гордыми и надежными партнерами», которые «могут обеспечить стабильность на Кавказе и в регионе Черного моря».






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