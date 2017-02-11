|
США построят в Грузии аналогичную немецкому Хохенфелю военную базу
11.02.2017 15:52
США построят в Грузии центр военной подготовки по аналогу с их базой в немецком Хохенфеле, где проходят подготовку солдаты перед отправкой в миссию НАТО в Афганистан. Об этом сообщает Минобороны Грузии в субботу по итогам визита министра Левана Изория и начальника Генштаба Владимира Чачибая в Германию, где они встретились с командующим сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенантом Фредериком Бен Ходжесом и главой тренировочного командования европейских сил США бригадным генералом Антонио Аугусто.
В ближайшее время генерал Аугусто посетит Тбилиси, чтобы на месте обсудить детали строительства.
В конце прошлого года Вашингтон и Тбилиси согласовали новую американскую программу подготовки грузинских военных, которая рассчитана на три года. В ее рамках и будет построен этот центр.
«Это амбициозные планы, которые мы намерены реализовать в этом году. С нашими стратегическими партнерами мы построим центр боевой подготовки по aналогу с Хохенфельским», - заявил Леван Изория.
Министр обороны Грузии назвал такие планы «историческими».
Со своей стороны, американские военачальники отметили высокий профессионализм грузинских военных, которые участвуют в миссии в Афганистане.
Генералы США назвали грузин «гордыми и надежными партнерами», которые «могут обеспечить стабильность на Кавказе и в регионе Черного моря».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна