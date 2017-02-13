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Цианистый калий для священнослужителя - прокуратура назвала причину задержания отца Георгия Мамаладзе


13.02.2017   15:02
Отец Георгий Мамаладзе, глава службы управления имуществом Патриархии, был арестован 10 февраля по обвинению в подготовке убийства. Об этом заявил сегодня на специальном брифинге главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

По данным следствия, высокопоставленный представитель Патриархии Грузии пытался приобрести цианистый калий. Кроме того, во время обыска в доме Георгия Мамаладзе было обнаружено огнестрельное оружие.

«Расследование началось после того, как в прокуратуру 2 февраля обратился гражданин, который сообщил, что его знакомый священнослужитель Георгий Мамаладзе попросил его о помощи в приобретения отравляющего вещества цианида. Во время встречи со священником заявитель выяснил, что яд нужен был для покушения на жизнь высокопоставленного духовного лица», — сказал Шотадзе.

Прокурор подтвердил, что Мамаладзе был арестован в Тбилисском аэропорту 10 февраля, когда собирался вылететь в Германию, где в настоящее время находится Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй и его ближайшее окружение.

Следствие установило, что Мамаладзе удалось приобрести цианид. Отравляющее вещество было обнаружено во время обыска его личных вещей в аэропорту.

Кроме того, в доме, где проживает Мамаладзе, в результате обыска было обнаружено огнестрельное оружие кустарного производства и боевые патроны. По данным следствия, это оружие также было приобретено и хранилось священником незаконно.

12 февраля на основании ходатайства прокуратуры тбилисский городской суд присудил Георгию Мамаладзе заключение в качестве меры пресечения. Ведется следствие по нескольким статьям, которые предусматривают наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 15 лет.

Сам отец Георгий Мамаладзе не признает себя виновным в предъявленных обвинениях, — отметил прокурор.

«Мы заявляем, что готовилось убийство. Исходя из специфики дела мы не хотим разглашать детали следствия», — сказал Шотадзе, отвечая на вопрос, собирался ли Мамаладзе отравить патриарха.

По его словам, следствие уже разработало версию, против кого готовилось покушение, однако на этом этапеон воздерживается уточнять имена. Мотивом покушения на данном этапе следствие считает личную выгоду.






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