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Азербайджан, Грузия и Армения вошли в ТОП самых безопасных стран мира
14.02.2017 21:12
Азербайджан, Грузия и Армения вошли в двадцатку самых безопасных стран мира по показателю уровня преступности. Соответствующий рейтинг составил сайт Numbeo, являющийся крупнейшей в мире базой статистических данных о городах и странах по всему миру.
По результатам исследования, проведенного в 125-ти государствах мира, Грузия находится на 7-м месте в табеле о рангах, Азербайджан - на 18-м, Армения - на 19-м.
В первую десятку рейтинга вошли Катар, Сингапур, Австрия, ОАЭ, Гонконг, Грузия, Япония, Дания и Беларусь.
Самыми криминальными странами, согласно исследованию, являются Венесуэла, Папуа - Новая Гвинея, Гондурас, Южный Судан, ЮАР, Афганистан, Сальвадор, Нигерия, Бразилия, Тринидад и Тобаго.
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