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Грузия, Турция и Азербайджан намерены оформить меморандум о трехстороннем сотрудничестве в оборонной сфере
16.02.2017 19:27
Вопросы, связанные с форматом трехстороннего сотрудничества Грузии, Турции и Азербайджана, обсудили в четверг на встрече в Брюсселе глава грузинского министерства обороны Леван Изория и его турецкий коллега Фикри Ышик.
Оба министра находятся в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран НАТО, в рамках которого состоялось также заседание комиссии Грузия-НАТО.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, на встрече стороны отметили, что "формат трехстороннего сотрудничества Грузии, Турции и Азербайджана способствует усилению безопасности в регионе".
"Министры обсудили вопросы, связанные с предстоящей в Тбилиси в мае текущего года встречей глав Минобороны Грузии, Турции и Азербайджана, в рамках которой планируется оформить меморандум о трехстороннем сотрудничестве", - отметили в пресс-службе.
По информации пресс-службы, также стороны затронули тему предстоящей встречи начальников штабов трех стран, которая состоится в Тбилиси в апреле текущего года.
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