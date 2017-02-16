Грузия, Турция и Азербайджан намерены оформить меморандум о трехстороннем сотрудничестве в оборонной сфере

16.02.2017 19:27 Вопросы, связанные с форматом трехстороннего сотрудничества Грузии, Турции и Азербайджана, обсудили в четверг на встрече в Брюсселе глава грузинского министерства обороны Леван Изория и его турецкий коллега Фикри Ышик.



Оба министра находятся в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран НАТО, в рамках которого состоялось также заседание комиссии Грузия-НАТО.



Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, на встрече стороны отметили, что "формат трехстороннего сотрудничества Грузии, Турции и Азербайджана способствует усилению безопасности в регионе".



"Министры обсудили вопросы, связанные с предстоящей в Тбилиси в мае текущего года встречей глав Минобороны Грузии, Турции и Азербайджана, в рамках которой планируется оформить меморандум о трехстороннем сотрудничестве", - отметили в пресс-службе.



По информации пресс-службы, также стороны затронули тему предстоящей встречи начальников штабов трех стран, которая состоится в Тбилиси в апреле текущего года.















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