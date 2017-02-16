Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия, Турция и Азербайджан намерены оформить меморандум о трехстороннем сотрудничестве в оборонной сфере


16.02.2017   19:27
Вопросы, связанные с форматом трехстороннего сотрудничества Грузии, Турции и Азербайджана, обсудили в четверг на встрече в Брюсселе глава грузинского министерства обороны Леван Изория и его турецкий коллега Фикри Ышик.

Оба министра находятся в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран НАТО, в рамках которого состоялось также заседание комиссии Грузия-НАТО.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, на встрече стороны отметили, что "формат трехстороннего сотрудничества Грузии, Турции и Азербайджана способствует усилению безопасности в регионе".

"Министры обсудили вопросы, связанные с предстоящей в Тбилиси в мае текущего года встречей глав Минобороны Грузии, Турции и Азербайджана, в рамках которой планируется оформить меморандум о трехстороннем сотрудничестве", - отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, также стороны затронули тему предстоящей встречи начальников штабов трех стран, которая состоится в Тбилиси в апреле текущего года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Сильный доллар замедляет темпы роста экономики США
Улучшился Индекс экономической свободы Грузии
Армения и Грузия выберут подрядчика для строительства новой ЛЭП
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
Автобус с туристами дважды закидали камнями в Абхазии
«ИнгуриГэс» будет отключена 21 февраля
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан, Грузия и Турция намерены оформить меморандум о трехстороннем сотрудничестве в оборонной сфере
Никто не сможет разрушить единство нашей Церкви и народ
Я знаю отца Георгия Мамаладзе уже давно и ничего, кроме хорошего, я не слышал и не видел от него
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна