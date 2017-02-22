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Грузия пресекла 25 попыток торговли остатками радиоактивных материалов из оккупированных территорий - президент
22.02.2017 10:04
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во вторник заявил, что правоохранительные органы страны пресекли 25 попыток торговли остатками радиоактивных материалов из Абхазии и Цхинвальского региона (оккупированные Россией территории), которые в Тбилиси называют "оккупированными территориями".
"Наши правоохранительные органы сработали очень профессионально в плане контроля за торговлей остатками радиоактивных материалов. В прошлом году в ООН особо отметили работу наших правоохранительных органов в этом направлении", - сказал он в эфире телеканала "Рустави 2".
Это заявление президент Грузии сделал в ответ на высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который на прошлой неделе в Мюнхене заявил, что регион Южного Кавказа стал коридором для террористов, боевиков, экстремистов и наркоторговцев.
"Мы полностью контролируем свои границы, кроме оккупированных территорий. Мы в этом отношении удовлетворяем самые высокие стандарты", - сказал Маргвелашвили.
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