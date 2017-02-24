МВД не обнаружило криминала в саженцах конопли из партии «Гирчи»

24.02.2017 20:39 Конопли, посеянной в офисе оппозиционной партии «Гирчи», оказалось недостаточно для проведения мер, предусмотренных уголовным законодательством, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.



Лидеры и сторонники партии «Гирчи», которая выступает за легализацию марихуаны, в новогоднюю ночь устроили акт гражданского неповиновения и посеяли в офисе коноплю, тем самым осознанно нарушив Уголовный кодекс.



МВД возбудило дело по статье «незаконный посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества». Спустя три недели полиция изъяла и забрала на экспертизу 84 горшка с ростками конопли.



«В результате экспертизы было установлено, что в изъятых саженцах не было достаточного количества наркотического средства для того, чтобы провести меры, предусматриваемые уголовным законодательством», — сказали в пресс-службе МВД Грузии.



Между тем, следствие не прекращалось и продолжается по статье «незаконный посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества».



Ранее власти Грузии признали, что жесткая политика в отношении потребителей марихуаны должна изменится. При этом смягчение политики в отношении распространителей наркотиков не планируется.



Практически все партии перед выборами в парламент Грузии в 2016 году обещали либерализацию законодательства в отношении наркозависимых людей.



В Грузии 15,9% из более 4,8 тысячи опрошенных хотя бы раз в жизни пробовали марихуану, согласно данным Исследовательского центра зависимости «Альтернатива Джорджия» и Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. Средний возраст потребления марихуаны в Грузии среди мужчин – 19-22 лет, а среди женщин – 20-22.















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