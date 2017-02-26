Грузинским туристам запретили подавать просьбы об убежище в Израиле

26.02.2017 21:28 Управление по регистрации населения при МВД Израиля сменило порядок рассмотрения заявок от туристов из Грузии, прибывающих в Израиль и немедленно подающих просьбу о получении политического убежища, сообщает 9tv.co.il.



Ранее такие заявления автоматически принимались к рассмотрению, что давало возможность грузинским туристам, въезжающим в страну в рамках безвизового режима, возможность жить и работать в Израиле на протяжении процедуры рассмотрения заявки.



Как отмечают в Управлении по регистрации населения, комиссия, состоящая из представителей МВД и МИДа, проверила общую обстановку в Грузии и убедилась в том, что реальной опасности для туристов, если те вернутся обратно к себе в страну, не существует.



Как мы сообщали ранее, за последние пять лет поток туристов из Грузии в Израиль вырос с 91 тысячи до 117 тысяч в год. Согласно публикации в экономическом издании "Земаркер", чиновники увязывают этот факт с решением бывшего министра туризма Стаса Мисежникова об отмене визового режима со странами СНГ в 2008 году. Вместе с тем в реальности отмена визового режима с Грузией вступила в силу только в 2014 году.



Возможно, именно этим объясняется рост просьб о получении израильского вида на жительство от граждан Грузии — в 2012 году таких заявлений не было вообще, в 2013 году их было 4, в 2014 — 51, в 2015 — 703, а к концу 2016 года их поступило около 5500.



Кроме того, как объясняют в миграционной службе, в Израиле все увеличивается количество грузин, работающих нелегально и выявляемых при плановых проверках документов.



Тревожит чиновников МВД и проблема украинских нелегалов. За последние пять лет число туристов из этой страны выросло в пять раз — до десяти с лишним тысяч в 2016 году. Как утверждают в миграционной службе, треть из них попросили в Израиле убежище в качестве беженцев — в этом году от граждан Украины поступило 3069 таких просьб, тогда как в 2013 году была лишь одна подобная заявка.



Параллельно с этим наблюдается рост числа просьб на получение убежища и от молдаван. В 2016 году число молдавских туристов в Израиле достигло 6 тысяч — втрое больше, чем в 2012 году, а число поданных просьб о получении статуса беженца — 229, тогда как еще два года назад их не было вообще.



В миграционной службе говорят, что многие грузины и украинцы подают просьбу о получении убежища уже на следующий день после въезда в Израиль в качестве туристов.



Украинцы, как правило, обосновывают свои просьбы боязнью мобилизации в армию и страхом перед арестом за дезертирство, грузины же аргументируют заявки на получение убежища принадлежностью к оппозиции и боязнью произвола властей.



Как утверждают в МВД, эти заявления создают дополнительную нагрузку на миграционную службу, и так не изобилующую ресурсами, и только вредят тем, кому действительно нужно убежище (источники автора статьи не поясняют, кого именно имеют в виду). Чиновники напоминают, что, поскольку речь идет о спасении человеческой жизни, такие просьбы изучаются тщательно, и пока идет процедура рассмотрения, заявителя невозможно выдворить из страны.



Министр внутренних дел Арье Дери сказал по этому поводу: "Большое количество заведомо ложных просьб о предоставлении убежища означает дополнительную нагрузку для работников Управления по регистрации населения и миграционной службы, забирая много ресурсов. И прежде всего это бьет по настоящим просьбам о предоставлении убежища, по людям, жизнь которых подвергается опасности, а рассмотрение их заявки может задерживаться из-за большого количества просьб".



По данным газеты "Гаарец", в 2015 году было подано 7543 просьбы о получении убежища, а в первой половине 2016 года — 6970. При этом на рассмотрении миграционной службы, по данным на июль текущего года, находилось около 15 тысяч просьб о получении убежища, подавляющая часть которых — от граждан Судана и Эритреи.















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