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Грузия отказывается от штурмовиков Су-25


28.02.2017   13:20
Грузия отказывается содержать на вооружении штурмовики Су-25, акцент будет сделан на беспилотники, заявил начальник генштаба бригадный генерал Владимир Чачибая в интервью журналу «Арсенали».

Он объяснил это, в частности, тем, что сложно держать штурмовики в боевом состоянии.

«Главный рынок комплектующих для этих самолетов - Россия, то есть доступа к ним нет», - отметил он.
Кроме того, по словам Владимира Чачибая, другой фактор - это невозможность эффективно использовать штурмовики.

«Мы знаем, что в случае агрессии России шансов у нашей авиации нет - с учетом продвинутого расположения средств ПВО России на территориях Абхазии и Самачабло будет достаточно 10 минут, чтобы после взлета сбить любой наш летательный аппарат. Также и в случае неконвенциальной угрозы нам не понадобится Су-25. Мы акцент сделаем на БПЛ, которые имеют многие назначения», - заявил он.

По его словам, беспилотники Грузия сможет использовать в целях разведки, а также для поддержки с воздуха.

Он также отметил, что состоявшие на вооружении в армии Грузии Су-25 почти все время оставались на земле.

«В последнее время полеты выполнял разве что один самолет», - сказал он, не уточнив численность штурмовиков.

«Мы хранили аппараты, которые не использовали. На это тратились большие суммы из бюджета», - заявил генерал.

По его словам, в будущем грузинская военная авиация будет базироваться на БПЛ и вертолетном парке.






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