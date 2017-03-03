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СБУ выдворила из Украины в Грузию «вора в законе»
03.03.2017 20:27
Сотрудники Службы безопасности Украины и полиции задержали в Хмельницкой области гражданина Грузии, т.н. криминального авторитета по прозвищу "Гия".
Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, 40-летний гражданин Грузии, который в криминальной среде региона имел статус "смотрящего", был неоднократно судим за тяжкие преступления. Последнее наказание отбывал в Украине за убийство из корыстных побуждений.
В результате проведенных по инициативе СБУ мероприятий принято решение о его принудительном возвращении в Грузию, подчеркивает СБУ.
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