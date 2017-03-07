Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США окажут Грузии военную помощь на 70 млн долларов


07.03.2017   12:12
Американская сторона на осуществление начинающейся в этом году новой программы военной помощи Грузии выделяет до 70 млн долларов, заявил начальник грузинского генштаба Владимир Чачибая, передает ВЗГЛЯД.

В интервью тбилисскому «Радио 1» генерал заявил, что смена администрации в Вашингтоне не отразится на выделении этих средств, и в Грузии новая программа начнется со строительства в Вазиани близ Тбилиси нового центра боевой подготовки.

«Там будут готовить на уровне батальонов, это будет крупнейший центр в регионе», - сообщил он.
Владимир Чачибая отметил, что во время учений там смогут использовать крупнокалиберное оружие.

«Во многих странах Европы такое ограничено, поэтому из стран Европы будут приезжать сюда. Европейцы ищут альтернативные полигоны. Никакого вреда населению Грузии такие учения не принесут», - подчеркнул он.

«Все наши усилия направлены на усиление обороноспособности Грузии», - сказал он.

Ранее сообщалось, что США построят в Грузии центр военной подготовки по аналогу с их базой в немецком Хохенфеле, где проходят подготовку солдаты перед отправкой в миссию НАТО в Афганистан.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Урожай 8000» открыл винный онлайн магазин
«Боржоми» купила «Чистую воду»
Топливо может подешеветь в случае укрепления лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили ознакомила представителей ЕС с ситуацией на оккупированных территориях
Резко сократились поставки мимозы из Грузии в Россию
Цихелашвили: Смешанные семьи - ресурс восстановления доверия
Грузино-абхазский астрал и сакрал
Выросло количество приезжающих в Тбилиси на лечение абхазов и осетин - Цихелашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров хочет привлечь жен задержанных и вдов убитых боевиков к участию в общественных организациях
Спад потребительской активности в Кабардино-Балкарии
Тбилиси осуждает закрытие пропускных пунктов абхазской стороной
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна