США окажут Грузии военную помощь на 70 млн долларов

07.03.2017 12:12 Американская сторона на осуществление начинающейся в этом году новой программы военной помощи Грузии выделяет до 70 млн долларов, заявил начальник грузинского генштаба Владимир Чачибая, передает ВЗГЛЯД.



В интервью тбилисскому «Радио 1» генерал заявил, что смена администрации в Вашингтоне не отразится на выделении этих средств, и в Грузии новая программа начнется со строительства в Вазиани близ Тбилиси нового центра боевой подготовки.



«Там будут готовить на уровне батальонов, это будет крупнейший центр в регионе», - сообщил он.

Владимир Чачибая отметил, что во время учений там смогут использовать крупнокалиберное оружие.



«Во многих странах Европы такое ограничено, поэтому из стран Европы будут приезжать сюда. Европейцы ищут альтернативные полигоны. Никакого вреда населению Грузии такие учения не принесут», - подчеркнул он.



«Все наши усилия направлены на усиление обороноспособности Грузии», - сказал он.



Ранее сообщалось, что США построят в Грузии центр военной подготовки по аналогу с их базой в немецком Хохенфеле, где проходят подготовку солдаты перед отправкой в миссию НАТО в Афганистан.















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