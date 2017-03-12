Полиция полностью контролирует ситуацию - глава МВД

12.03.2017 10:24 Организаторы и участники уличных беспорядков в Батуми будут наказаны по всей строгости закона, заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.



По словам главы МВД, полиция и спецназ полностью контролируют ситуацию в центре Батуми, где в ночь на воскресенье произошли беспорядки.



«Ситуация полностью под контролем. Полиция полностью контролирует ситуацию. Подобный хаос и любые беспорядки не могут произойти на территории Грузии. Полиция действует на высоте», — заявил Мгебришвили.



По словам министра ВД, настоящее время правоохранителям уже удалось идентифицировать личности многих участников акции протеста.



«Полиция применила адекватную, пропорциональную силу, и я хочу вам сказать, что этот город переживал еще более варварские акты, чем этот, проведенный на одной улицы. Я обещаю, что все лица, которые были организаторами этого акта вандализма или принимали в нем участие, будут наказаны по всей строгости закона», — отметил Мгебришвили.



По информации министра, задержаны около 40 человек.



Беспорядки в Батуми вспыхнули в субботу, 11 марта. Поводом для протестов стали действия полицейского в отношении водителя, нарушившего правила дорожного движения, и последовавшее за этим задержание шести человек, вступивших в потасовку с сотрудниками МВД.



У здания Главного управления внутренних дел Аджарии собралось около тысячи человек, потребовавших отставки нового начальника патрульной полиции Аджарии. Участники митинга попытались прорваться в здание Главного управления внутренних дел автономии, забросали стражей порядка камнями и подожгли несколько полицейских машин. В ответ спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули.















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