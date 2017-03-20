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В июле в Грузии пройдут учения НАТО с участием 11 стран


20.03.2017   16:26
Многонациональные военные учения НАТО «Достойный партнер – 2017» (Noble Partner — 2017) под девизом «Сила в партнерстве» пройдут в Грузии в конце июля 2017 года.

Это третьи по счету учения Noble Partner в Грузии и в этом году они будут самыми масштабными.

Помимо грузинских военных в них примут участие военнослужащие из 10 стран членов и партнеров НАТО — США, Великобритании, Германии, Турции, Испании, Румынии, Словении, Армении, Азербайджана и Украины.

Целью нынешних многонациональных учений будет усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и единых партнерских возможностей, а также улучшение аспекта логистического и оперативного планирования и выполнения.

В ходе учений, продолжительность которых пока не известна, военные будут выполнять разные боевые задания.

Военные из стран-членов и партнеров НАТО уже находятся в Грузии и ведут работу по планированию учений. Грузинские военнослужащие вместе со своими коллегами из разных стран на военной базе «Вазиани» близ Тбилиси провели конференцию для обсуждения вопросов, связанных с деталями проведения учений, выбором локации, точным количеством участников, обмундированием и прочим. Процесс планирования продолжится в мае.

Первые учения «Достойный партнер» состоялись в Грузии в 2015 году. Тогда в них приняли участие военные из Грузии и США. В 2016 году к учениям подключились военнослужащие из Великобритании. Тогда же впервые на учениях были использованы американские танки типа M1A2 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley.

"Новости-Грузия"





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