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ЕНД сообщает о передвижении грузовых автомашин с российскими номерами в Болнисском районе (+видео/фото)


22.03.2017   18:29
Представитель партии Единое национальное движение Нугзар Циклаури сообщает, что в Болнисском районе Грузии передвигаются грузовые автомашины с российскими номерами, которые, по большой вероятности, перевозят военную технику.

"В эти минуты в Болнисском районе передвигаются грузовые автомашины с российскими номерными знаками, которые перевозят замаскированный для постороннего глаза груз. По визуальному наблюдению, и с большой вероятностью, это тяжелая гусеничная техника. Предположительно, военного назначения. Подтверждающий этого фото и видео материал мы получили минуту назад.

В первую очередь хотим обратиться к президенту и властям, срочно расследовать, какого назначения этот груз. Несколько наших друзей, которые в этим минуты находятся там, говорят, что с большой вероятностью это военная техника. На завтра назначено заседание Совета безопасности и, мы считаем, этот вопрос должен быть там обсужден. Груз, предположительно, направляется в Армению", - заявил Циклаури.













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