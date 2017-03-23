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Совет безопасности Грузии соберется сегодня по инициативе президента


23.03.2017   10:28
На сегодня назначено заседание Совета национальной безопасности Грузии.

Повесткой дня заседания предусмотрено обсуждение четырех вопросов: 1.Обстановка безопасности, существующая в регионе Черного моря, докладчик – секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили, содокладчики: заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа, глава Генерального штаба Вооруженных сил, бригадный генерал Владимир Чачибая.

2. Грузия – НАТО: 2.1 Участие Грузии в диалоге безопасности Черного моря и форматы сотрудничества; 2.2 Повестка дня партнерства Грузия-НАТО, докладчик - Давид Дондуа, содокладчики: министр обороны Грузии Леван Изория, Давид Раквиашвили.

3. Реформы в Министерстве обороны, докладчик - Леван Изория, содокладчик: Владимир Чачибая.

4. Система национальной безопасности Грузии на фоне гибридных угроз и инициатива президента Грузии: «Национальная безопасность Грузии – единый национальный подход», докладчик - Давид Раквиашвили.
Принять участие в заседании Совета национальной безопасности приглашены постоянные члены совета и заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа.

Заседание совета состоится 23 марта, в 17:00 в администрации президента Грузии.






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