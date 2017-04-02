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Лахью: Присутствие российских военных не остановит вступление Грузии в НАТО


02.04.2017   17:13
Присутствие российских военных сил на территории Грузии не остановит вступление страны в НАТО. Об этом заявил представитель альянса на Южном Кавказе Уильям Лахью в интервью газете «КоммерсантЪ».

Лахью отметил, что после приглашения Грузии в НАТО, стране самостоятельно придется решить вопрос о статусе оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона.

«Этот вопрос Грузия должна решить сама. Все члены НАТО признают территориальную целостность Грузии. И когда Грузия получит приглашение в НАТО, ей придется самостоятельно решать вопрос о статусе этих территорий. Потому что никто не будет использовать пятый параграф на этих территориях», — сказал Лахью.

Необходимо пояснить, что согласно пятому параграфу НАТО, нападение на одну из стран-участниц будет означать нападение на альянс в целом.

Вместе с тем представитель альянса на Южном Кавказе отметил, что существует вариант, при котором «НАТО пригласит Грузию, но пятый параграф на этих территориях не будет задействован».






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