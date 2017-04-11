Президент Грузии призывает объединиться против российской пропаганды

11.04.2017 13:25 Гибридная война, киберпротивостояние, серьезные попытки России оказать влияние на общество путем пропаганды и агитации реально ослабляют состояние безопасности в регионе, — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который 11 апреля выступил на проходящем в Тбилиси Форуме народной дипломатии НАТО-Грузия.



По информации пресс-службы президента Грузии, в своем выступлении Георгий Маргвелашвили говорил о процессе интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры, приоритетах внешней политики, роли народной дипломатии в этих процессах и российско-грузинских отношениях.



Георгий Маргвелашвили считает очень важным проведение подобных встреч в такой стране как Грузия, которая поставила перед собой историческую миссию — стать членом НАТО в сложной ситуации.



Говоря об исходящих от российской пропаганды «угрозах», президент подчеркнул важность формирования единой позиции правительства и общества в этом вопросе.



По его словам, как внутри страны, так и за ее пределами, в партнерских странах Грузия должна «выступать с единым мессиджем, который призван развенчать проводимую Россией пропагандистскую кампанию в отношении Грузии и других молодых демократий в направлении интеграции Грузии с ЕС и НАТО».



По мнению президента, в последний период грузинское общество, неправительственный сектор и политические партии проявляют устойчивую и единую позицию в связи с евроинтеграцией Грузии, но реально работу в этом направлении необходимо углубить и усилить.















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