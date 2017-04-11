Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии призывает объединиться против российской пропаганды


11.04.2017   13:25
Гибридная война, киберпротивостояние, серьезные попытки России оказать влияние на общество путем пропаганды и агитации реально ослабляют состояние безопасности в регионе, — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который 11 апреля выступил на проходящем в Тбилиси Форуме народной дипломатии НАТО-Грузия.

По информации пресс-службы президента Грузии, в своем выступлении Георгий Маргвелашвили говорил о процессе интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры, приоритетах внешней политики, роли народной дипломатии в этих процессах и российско-грузинских отношениях.

Георгий Маргвелашвили считает очень важным проведение подобных встреч в такой стране как Грузия, которая поставила перед собой историческую миссию — стать членом НАТО в сложной ситуации.

Говоря об исходящих от российской пропаганды «угрозах», президент подчеркнул важность формирования единой позиции правительства и общества в этом вопросе.

По его словам, как внутри страны, так и за ее пределами, в партнерских странах Грузия должна «выступать с единым мессиджем, который призван развенчать проводимую Россией пропагандистскую кампанию в отношении Грузии и других молодых демократий в направлении интеграции Грузии с ЕС и НАТО».

По мнению президента, в последний период грузинское общество, неправительственный сектор и политические партии проявляют устойчивую и единую позицию в связи с евроинтеграцией Грузии, но реально работу в этом направлении необходимо углубить и усилить.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Иностранные активы Нацбанка Грузии снизились за квартал на 5%
Между Грузией и Украиной будет налажено железнодорожно-паромное сообщение
Прямые инвестиции Армении в Грузию в 2016 году составили 5,6 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Европарламенте осуждают события в Абхазии и Цхинвальском регионе
В Сухуми сожгли человека
Оккупанты похитили двух граждан Грузии с абхазской линии российской оккупации
В Абхазии создается управление, отвечающее за внутреннюю безопасность МВД
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЦИК Армении отказался аннулировать результаты парламентских выборов
МИД Грузии: «Референдум» в Цхинвальском регионе – очередная провокация России
Президент Грузии сравнил события в Цхинвальском регионе с действиями Москвы в Крыму
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна