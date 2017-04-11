С 2012 года в Грузии возбудили 146 дел против «воров в законе»

11.04.2017 21:41 С 2012 года по сей день в Грузии было возбуждено уголовное преследование по статье УК «членство в воровском сообществе, «вор в законе» в отношении 146 человек. Об этом свидетельствуют статистические данные, предоставленные «Новости-Грузия» Главной прокуратурой страны.



В 2012 году было начато преследование в отношении 11 человек, в 2013 — в отношении 70 лиц, в 2014 — 35, в 2015 – семи лиц.



В 2016 году следственные органы страны возбудили уголовные дела по статье «членство в воровском сообществе, «вор в законе» в отношении 19 человек.



В 2017 году с января по март были возбуждены уголовные дела по этой статье в отношении четырех человек.



В Главной прокуратуре также отмечают, что с 2012 года по сей день ни один человек не был экстрадирован из-за рубежа в Грузию по статье «членство в воровском сообществе, «вор в законе».



Статья, предусматривающее уголовное наказание за членство в воровском сообществе появилась в Уголовном кодексе Грузии в 2005 году по инициативе правительства во главе с третьим президентом Михеилом Саакашвили. Тогда власти фактически объявили войну организованной преступности.



Сначала за членство в «воровском сообществе» лишали свободы сроком от трех до восьми лет со штрафом или без него, а «ворам в законе» грозила тюрьма сроком от пяти до 10 лет со штрафом или без него.



В 2006 году законодательство ужесточили. Сейчас членство в «воровском сообществе» карается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет со штрафом или без него. А «воры в законе» могут лишится свободы сроком от семи до 10 лет со штрафом или без него.



«Воры в законе» ─ специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. «Воры в законе» занимают высшее положение в иерархии преступного мира и могут получить этот статус во время церемонии «коронования» по рекомендации нескольких действующих «воров в законе». В своем поведении воры традиционно руководствуются так называемыми «понятиями» — сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса «вора в законе».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

