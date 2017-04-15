В рейтинге защищенности и безопасности Грузия заняла 29-е место среди 136 стран

15.04.2017 17:28 В рейтинге защищенности и безопасности Грузия заняла 29-е место среди 136 стран, - об этом говорится в отчете влиятельной неправительственной организации Всемирный экономический форум за 2017 год.



Согласно данному отчету, это лучший показатель для страны за последние годы. В 2011 году Грузия занимала 47-е место, в 2015 - 32-е место.



Всемирный экономический форум устанавливает рейтинг защищенности и безопасности в странах в соответствии с различными критериями, в их числе индекс влияния криминала и насилия на бизнес. Согласно данному индексу, Грузия на сей раз заняла 23-е место. В 2011 году она находилась на 41 месте, в 2015 – на 29-м.



Швейцарская неправительственная организация Всемирный экономический форум (The World Economic Forum (WEF) ежегодно проводит в городе Давос встречи с участием крупнейших представителей бизнеса и политических кругов, аналитиков различного профиля и журналистов. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы.



Швейцарская неправительственная организация каждые 2 года публикует отчет о путешествиях и туризме, который включает рейтинг 136 стран.



Данную информацию распространяет пресс-служба МВД Грузии.















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