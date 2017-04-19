Изория: Франция — стратегический союзник Грузии

19.04.2017 13:47 Министр обороны Грузии Леван Изория находится во Франции с двухдневным рабочим визитом.



Как сообщает пресс-центр министерства обороны Грузии, сегодня состоялась личная встреча Левана Изория с его французским коллегой министром обороны Франции Жан-Ив Ле Дрианом.



На министерской встрече в формате «один на один», Изория выразил благодарность за приглашение и за ту политическую и практическую поддержку, которую оказывает руководство Французской республики Грузии.



Одной из главных тем встречи стало направление двустороннего сотрудничества в сфере обороны. В частности, укрепление системы противовоздушной обороны Грузии. Министры обсудили следующий этап контракта между Грузией и Францией в сфере оборонительной системы, и отметили успешное выполнение первого этапа договора. Второй этап договора как известно, включает подготовку специалистов по оборонительным системам.



Сотрудничество между Грузией и Францией в сфере усиления воздушной обороны осуществляется в рамках «Существенного пакета» НАТО для Грузии, принятого на Уэлльском саммите.



Разговор коснулся и обеспечения безопасности в Черноморском регионе, и француском участиии в операциях по сохранению стабильности на этой территории.



«Со стороны Франции наблюдается растущая динамика присутствия в Черноморском регионе. В частности, в Черном море будет отправлен очередной военный корабль, что будет способствовать укреплению оборонного потенциала Грузии. Франция является нашим стратегическим союзником и готова вносить еще больший военный вклад в развитие наших вооруженных сил», — заявил Изория.















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