Грузинские пограничники отказали во въезде в Грузию еще трем российским байкерам

03.05.2017 21:35 Грузинские пограничники отказали во въезде в Грузию еще трем российским байкерам из байкер-клуба "Ночные волки". Об этом сообщает МВД Грузии.



Согласно информации, члены российского мотоклуба «Ночные волки» хотели въехать в Грузию через пограничный пропускной пункт Ларс. Во въезде им было отказано некоторое время назад.



Накануне грузинские пограничники отказали во въезде в Грузию около 50-ти российским байкерам, членам мотоклуба «Ночные волки».















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