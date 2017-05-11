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Грузия, Азербайджан и Турция готовятся подписать соглашение о трехстороннем военном сотрудничестве
11.05.2017 14:09
Министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции планируют подписать меморандум о сотрудничестве в трехстороннем формате.
Как сообщает в четверг пресс-служба Минобороны Грузии, данный вопрос обсуждался на встрече главы ведомства Левана Изория с его турецким коллегой Фикри Ышиком на проходящей в Стамбуле международной выставке оборонной промышленности (IDEF).
По информации пресс-службы, Л.Изория заявил после встречи, что через 10 дней в Батуми состоится встреча министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана. "Мы обсудим формат трехстороннего сотрудничества. Будет подписан меморандум, направленный на повышение качества нашего военного сотрудничества", - сказал министр.
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