Два гражданина России задержаны в Грузии на реализации наркотиков

24.05.2017 11:47 По обвинению в незаконном приобретении и хранении, а также попытке реализации через Интернет наркотических веществ в особо крупном размере в Грузии задержаны два гражданина России.



Как сообщает МВД Грузии, в Тбилиси были задержаны Дмитрий У., 1980 года рождения, и Виталий Л., 1974 года рождения.



При личном досмотре задержанных были изъяты готовые к реализации 333,15 грамма психоактивных веществ, т.н. "Био", расфасованные в 186 пакетов, 2 пакета амфетамина, 177 таблеток с содержанием наркотического вещества "МДМА". Полиция также провела обыск в доме и автомашине задержанных, откуда были изъяты 1,540 кг психоактивного вещества "био", 887,74 грамм порошка, содержавшего амфетамин, 91 таблетка и 29 нерасфасованных кусков МДМА ("экстази").



согласно информации МВД, по разным адресам в Тбилиси были изъяты готовые к сбыту 22 пакета "био". Задержанные признаются в содеянном.



Следует отметить, что в последние дни участились случаи рассылки телефонных сообщений, в частности, в Viber, о предлагаемых наркотических веществах. Такие сообщения получили многие пользователи грузинских социальных сетей, о чем постоянно поступают сообщения.

















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