Грузия заменит пулеметы Калашникова на американские М-240

29.05.2017 23:04 Находящиеся на вооружении грузинской армии пулеметы Калашникова (PKM) будут заменены на американский аналог. Об этом сообщает Министерствообороны Грузии.



По информации ведомства, во вторник на стрельбище на территории расположенного в Крцаниси совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC) состоится демонстрация возможностей пулемета американского производства М-240, на которой будут присутствовать министр обороны Грузии Леван Изория и посол США в Грузии Ян Келли.



В Минобороны также отметили, что 30 мая исполняется два года со дня основания в Грузии тренировочного и оценочного центра НАТО-Грузия, в связи с чем на территории центра состоится торжественное мероприятие.



В понедельник центр посетила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Она находилась в Грузии с визитом в рамках прошедшей в Тбилиси весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.















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