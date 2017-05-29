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Грузия заменит пулеметы Калашникова на американские М-240


29.05.2017   23:04
Находящиеся на вооружении грузинской армии пулеметы Калашникова (PKM) будут заменены на американский аналог. Об этом сообщает Министерствообороны Грузии.

По информации ведомства, во вторник на стрельбище на территории расположенного в Крцаниси совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC) состоится демонстрация возможностей пулемета американского производства М-240, на которой будут присутствовать министр обороны Грузии Леван Изория и посол США в Грузии Ян Келли.

В Минобороны также отметили, что 30 мая исполняется два года со дня основания в Грузии тренировочного и оценочного центра НАТО-Грузия, в связи с чем на территории центра состоится торжественное мероприятие.

В понедельник центр посетила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Она находилась в Грузии с визитом в рамках прошедшей в Тбилиси весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.






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