Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НАТО не будет размещать свои войска в грузинских портах - Геттемюллер


30.05.2017   11:53
НАТО планирует обеспечивать безопасность на Черном море силами укомплектованной в Румынии многонациональной бригады, в которую войдут военные подразделения только стран альянса, заявила в понедельник в интервью заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

"На этом этапе мы не планируем размещать силы НАТО в грузинских портах. Мы действительно ценим взаимоотношения с Грузией в контексте безопасности Черноморского региона в том плане, что Грузия более информирована и предоставляет альянсу информацию об этом регионе. Наше внимание обращено на усиление присутствия сил НАТО в бассейне Черного моря. Это означает, что, к примеру, Румыния возглавляет многонациональную бригаду, в которую входят военнослужащие Румынии, Болгарии, Турции и других стран членов НАТО", - сказала Р.Геттемюллер грузинской телекомпании "Рустави 2" по итогам сессии Парламентской ассамблеи НАТО, прошедшей в понедельник.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Рост ВВП Грузии ускорился до 4,2%
Армения работает над созданием энергокоридора Иран – Армения – Грузия – Россия
Китайский банк в Грузии будет на 100% коммерческим
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Камера вместо награды: эксклюзивные детали ликвидации Вальмера Бутбы и Тамаза Квеквескири
Россия совершенствует рычаги аннексии Абхазии - В/С Абхазии
Жители оккупированных территорий смогут принять участие в программе лечения гепатита С
Взрыв прогремел в доме, где проживал глава администрации села Вторая Отобая
Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мэрия Еревана намерена реформировать сферу городского транспорта
Северную Осетию охватила паника из-за якобы зараженной воды
Замминистра: Армения может стать транзитной страной для поставок электроэнергии из Ирана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна