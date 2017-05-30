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НАТО не будет размещать свои войска в грузинских портах - Геттемюллер
30.05.2017 11:53
НАТО планирует обеспечивать безопасность на Черном море силами укомплектованной в Румынии многонациональной бригады, в которую войдут военные подразделения только стран альянса, заявила в понедельник в интервью заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.
"На этом этапе мы не планируем размещать силы НАТО в грузинских портах. Мы действительно ценим взаимоотношения с Грузией в контексте безопасности Черноморского региона в том плане, что Грузия более информирована и предоставляет альянсу информацию об этом регионе. Наше внимание обращено на усиление присутствия сил НАТО в бассейне Черного моря. Это означает, что, к примеру, Румыния возглавляет многонациональную бригаду, в которую входят военнослужащие Румынии, Болгарии, Турции и других стран членов НАТО", - сказала Р.Геттемюллер грузинской телекомпании "Рустави 2" по итогам сессии Парламентской ассамблеи НАТО, прошедшей в понедельник.
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