79 тысяч туристов из Грузии и Украины остались в Израиле - глава МВД

21.06.2017 23:04 Выступая на заседании комиссии Кнессета по внутренним делам, которая собралась 21 июня, чтобы обсудить проблему нелегалов в южном Тель-Авиве, министр внутренних дел Арье Дери заявил, что нелегалы, незаконно проникшие на территорию Израиля из африканских стран, являются только небольшой частью нелегалов в Израиле.



Министр внутренних дел сообщил, что сегодня в Израиле находятся 39 тысяч незаконно проникших нелегалов из Африки (без детей), 18 тысяч работников по уходу, которые не покинули Израиль, и 79 тысяч туристов — большинство из Грузии и Украины — которые остались в стране. Министр рассказал, что автобусы везут так называемых «туристов» подавать просьбу на получение убежища прямо из аэропорта, а после подачи такой просьбы невозможно выдворить туриста из страны до ее рассмотрения, что занимает массу времени из-за большого количества просьб. «Год назад мы начали процесс, который позволит объявить Грузию страной, в которую можно выдворить без всяких ограничений прибывших оттуда нелегалов. Разрабатывается ускоренный процесс отказа на просьбу о предоставлении убежища в течение нескольких дней. В Грузии людей обманывают: посредники берут с них 5 тысяч долларов за обещание устроить на работу в Израиле, а по приезду их отправляют подавать просьбу о получении убежища. Мы начали разъяснительную работу в Грузии и ждем ответа от МИДа и министерства юстиции, чтобы проделать подобную операцию с Украиной», — рассказал на заседании Арье Дери.



Министр также отметил, что с начала 20160 года в Израиль незаконно проникли 16 человек, в 2017 — ни одного. «За это время из страны выехали 5 тысяч нелегалов — мы проводим четкую политику: Израиль не может принять нелегалов, которые ищут работу, исключением являются беженцы войны в Дарфуре».















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