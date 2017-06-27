По всей Грузии установят 3000 «умных камер»

27.06.2017 11:45 По всей Грузии планируется установить 3000 «умных камер». По информации заместителя министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили, установка «умных камер» начнется с конца июля и система будет задействована поэтапно. Сначала камеры планируется разместить в больших городах, а затем и во всех муниципалитетах.



По информации замминистра, тестовый режим показал, что от данной системы нарушения фактически не ускользают.



«Это стационарные камеры. Мы согласовали со всеми муниципалитетами, тестирование камер завершено. Нами приобретено программное обеспечение, которое делает камеры «умными». С конца июля начнется монтаж этих камер в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и на автобане. Сейчас смонтирована тестовая, мы наблюдали и, реально, от данной системы нарушения фактически не ускользают... Сейчас штрафы фиксируются вручную. В случае с этими камерами, камера, как только увидит машину, фиксирует, кто является владельцем автомобиля и т.д. Если нарушил, то что нарушил, это автоматически связано с другой программой, которой пишется протокол. Роль человека исключена», - сообщил Шалва Хуцишвили.















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