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Министерство обороны Грузии планирует приобрести у США вооружение


10.07.2017   11:34
Министерство обороны Грузии планирует приобрести у США дополнительное вооружение.

По информации Минобороны, речь идет о поэтапном процессе замены советского вооружения на соответствующее стандартам НАТО. В частности, о пулеметах M240 и автоматических винтовках M4. Вооружение будет куплено на те финансовые средства, которые выделяют США Грузии в рамках ежегодной помощи.

«В рамках двустороннего военного сотрудничества правительство США ежегодно выделяет финансовую помощь для повышения обороноспособности Грузии. Приобретение имущества военного назначения произойдет именно в рамках этой помощи», - заявили в министерстве обороны.






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