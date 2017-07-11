Грузинские военные провели чемпионат по футболу в Афганистане

11.07.2017 14:26 Грузинские военные, участвующие в миротворческой миссии в Афганистане «Решительная поддержка» (Resolute Support) провели чемпионат по футболу на месте несения службы — на авиационной базе в Баграме.



Как сообщает министерство обороны, победителем турнира стала рота «Браво» второй легкой пехотной бригады ВС Грузии.



Турнир проводился по олимпийской системе. В нем также принимали участие военные из роты «Альфа» первой легко пехотной бригады, роты «Чарли» третьей легкой пехотной бригады, взводы разведки и Национальной гвардии и штаба батальона.



В финале турнира соперником роты «Браво» были футболисты из взвода Национальной гвардии.

Футболистам роты «Браво» кубок победителей вручил командир 23-го батальона второй пехотной бригады, вице-полковник Бека Амброладзе.



Лучшим футболистом турнира был признан военный роты «Альфа» первой легкой пехотной бригады, сержант Владимир Начкебия, а бомбардиром с шестью забитыми голами стал военный роты «Браво» второй легкой пехотной бригады, рядовой первого класса Миндия Копалеишвили.



Миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с 1 января 2015 года по двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном. На сегодняшний день в миссии участвуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой. В миссии «Решительная поддержка» участвуют 870 грузинских военных.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

