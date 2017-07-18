|
Военные учения Noble Partner 2017 стартуют в Грузии 30 июля
18.07.2017 12:38
Военные учения стран НАТО и партнеров альянса «Достойный партнер 2017» (Noble Partner) пройдут в Грузии с 30 июля по 12 августа. Об этом сообщает Министерство обороны страны.
Учения откроются 30 июля на военном аэродроме Вазиани в пригороде Тбилиси. В них примут участие более 2800 военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины. Будут задействованы немецкие бронетранспортеры GTK Boxer, американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а также американские самолеты C-130. Учения будут проходить на военных базах Вазиани и Норио.
«Учения, которые в Грузии пройдут в третий раз, направлены углубление сотрудничества грузинских ВС и стран-партнетров НАТО, повышения тренировочных возможностей Сил реагирования НАТО и развития сотрудничества между странами участниками Сил углубления НАТО», - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.
Ожидается что на открытие учений «Достойный партнер 2017» 30 июля прибудет вице-президент США Майк Пенс. В рамках визита он встретится с президентом страны Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили. Пенс приедет в Грузию в рамках турне, которое также включает визит в Эстонию и Монтенегро.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна