Почему заменили в армии грузинское мясо на украинское - пояснение министра обороны

20.07.2017 22:10 Леван Изория отзывается на информацию, распространенную в СМИ о замене грузинского мяса армии украинским. По его словам, поставщик объяснил это решение дефицитом грузинского мяса на рынке.



По словам Левана Изория, поставщик, который снабжает оборонное ведомство мясом, сообщил министерству, что на рынке ощущается дефицит грузинской продукции.



"Поставщик, который снабжает мясом оборонное ведомство, письменно обратился к министерству, что на рынке дефицит грузинской продукции, и видят большие риски с точки зрения бесперебойного снабжения грузинской армии. Это тема не только снабжения, но и безопасности страны. Именно с целью миновать эти риски мы приняли адекватное решение"- говорит Леван Изория.



По существующей информации, с украинской компанией оформлен контракт на 1,64 миллионов, на основании которого армия снабжается украинским мясом.















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