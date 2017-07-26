В Грузию прибыла американская военная техника (+фото)

26.07.2017 17:16



Часть техники уже доставлена на военный аэродром Вазиани в пригороде Тбилиси.



Танки «Абрамс» типа «М1» и «А2», а также боевые машины пехоты «Брэдли», прибывшие в портовый город Поти, были доставлены на место учений по железной дороге. Американские бронемашины «Страйкер» проследует из Западной Грузии на восток страны своим ходом и прибудут в Вазиани немного позже.



За разгрузкой американской военной техники следил глава Восточного командования ВС Грузии, полковник Шавлего Табатадзе.







Учения «Достойный партнер 2017» откроются 30 июля и завершатся 12 августа. Ожидается, что 30 июля маневры посетит вице-президент США Майк Пенс.



Это третьи по счету учения Noble Partner в Грузии и в этом году они будут самыми масштабными.



В них примут участие более 2,8 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.



В учениях также будут задействованы немецкие бронетранспортеры GTK Boxer, американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а также американский военный самолет C-130.



Учения будут проходить на военных базах Вазиани и Норио.



Целью нынешних многонациональных учений будет усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и единых партнерских возможностей, а также улучшение аспекта логистического и оперативного планирования и выполнения.



Первые учения «Достойный партнер» состоялись в Грузии в 2015 году. Тогда в них приняли участие военные из Грузии и США. В 2016 году к учениям подключились военнослужащие из Великобритании. Тогда же впервые на учениях были использованы американские танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли».



В Грузию прибыла американская военная техника, которая примет участие в учениях НАТО на территории Грузии «Достойный партнер 2017» (Noble Partner — 2017).Часть техники уже доставлена на военный аэродром Вазиани в пригороде Тбилиси.Танки «Абрамс» типа «М1» и «А2», а также боевые машины пехоты «Брэдли», прибывшие в портовый город Поти, были доставлены на место учений по железной дороге. Американские бронемашины «Страйкер» проследует из Западной Грузии на восток страны своим ходом и прибудут в Вазиани немного позже.За разгрузкой американской военной техники следил глава Восточного командования ВС Грузии, полковник Шавлего Табатадзе.Учения «Достойный партнер 2017» откроются 30 июля и завершатся 12 августа. Ожидается, что 30 июля маневры посетит вице-президент США Майк Пенс.Это третьи по счету учения Noble Partner в Грузии и в этом году они будут самыми масштабными.В них примут участие более 2,8 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.В учениях также будут задействованы немецкие бронетранспортеры GTK Boxer, американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а также американский военный самолет C-130.Учения будут проходить на военных базах Вазиани и Норио.Целью нынешних многонациональных учений будет усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и единых партнерских возможностей, а также улучшение аспекта логистического и оперативного планирования и выполнения.Первые учения «Достойный партнер» состоялись в Грузии в 2015 году. Тогда в них приняли участие военные из Грузии и США. В 2016 году к учениям подключились военнослужащие из Великобритании. Тогда же впервые на учениях были использованы американские танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли».











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