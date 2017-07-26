Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузию прибыла американская военная техника (+фото)


26.07.2017   17:16
В Грузию прибыла американская военная техника, которая примет участие в учениях НАТО на территории Грузии «Достойный партнер 2017» (Noble Partner — 2017).

Часть техники уже доставлена на военный аэродром Вазиани в пригороде Тбилиси.

Танки «Абрамс» типа «М1» и «А2», а также боевые машины пехоты «Брэдли», прибывшие в портовый город Поти, были доставлены на место учений по железной дороге. Американские бронемашины «Страйкер» проследует из Западной Грузии на восток страны своим ходом и прибудут в Вазиани немного позже.

За разгрузкой американской военной техники следил глава Восточного командования ВС Грузии, полковник Шавлего Табатадзе.



Учения «Достойный партнер 2017» откроются 30 июля и завершатся 12 августа. Ожидается, что 30 июля маневры посетит вице-президент США Майк Пенс.

Это третьи по счету учения Noble Partner в Грузии и в этом году они будут самыми масштабными.

В них примут участие более 2,8 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.

В учениях также будут задействованы немецкие бронетранспортеры GTK Boxer, американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а также американский военный самолет C-130.

Учения будут проходить на военных базах Вазиани и Норио.

Целью нынешних многонациональных учений будет усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и единых партнерских возможностей, а также улучшение аспекта логистического и оперативного планирования и выполнения.

Первые учения «Достойный партнер» состоялись в Грузии в 2015 году. Тогда в них приняли участие военные из Грузии и США. В 2016 году к учениям подключились военнослужащие из Великобритании. Тогда же впервые на учениях были использованы американские танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии должен открыться иранский банк - посол Грузии
Темур Чкония: 90% фруктовых соков в Грузии - ненатуральные
Ассоциация молодых финансистов против запрета на продажу аграрных земель иностранцам
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии пропал турист из России
Россия наращивает оккупационный контингент в Абхазии
Еще одна россиянка попалась на путевках в Абхазию
Две гражданки Украины стали жертвами трефикинга в Абхазии
В Абхазии имеет место новая форма дискриминации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США перебросили на учения в Грузию бронетехнику (Видео)
NDI: Жителей Грузии больше беспокоят проблемы занятости, чем территориальная целостность
Министерство инфраструктуры Грузии отчиталось о строительстве тоннеля на границе с Россией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна