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В Грузию прибыла американская военная техника (+фото)
26.07.2017 17:16
В Грузию прибыла американская военная техника, которая примет участие в учениях НАТО на территории Грузии «Достойный партнер 2017» (Noble Partner — 2017).
Часть техники уже доставлена на военный аэродром Вазиани в пригороде Тбилиси.
Танки «Абрамс» типа «М1» и «А2», а также боевые машины пехоты «Брэдли», прибывшие в портовый город Поти, были доставлены на место учений по железной дороге. Американские бронемашины «Страйкер» проследует из Западной Грузии на восток страны своим ходом и прибудут в Вазиани немного позже.
За разгрузкой американской военной техники следил глава Восточного командования ВС Грузии, полковник Шавлего Табатадзе.
Учения «Достойный партнер 2017» откроются 30 июля и завершатся 12 августа. Ожидается, что 30 июля маневры посетит вице-президент США Майк Пенс.
Это третьи по счету учения Noble Partner в Грузии и в этом году они будут самыми масштабными.
В них примут участие более 2,8 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.
В учениях также будут задействованы немецкие бронетранспортеры GTK Boxer, американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а также американский военный самолет C-130.
Учения будут проходить на военных базах Вазиани и Норио.
Целью нынешних многонациональных учений будет усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и единых партнерских возможностей, а также улучшение аспекта логистического и оперативного планирования и выполнения.
Первые учения «Достойный партнер» состоялись в Грузии в 2015 году. Тогда в них приняли участие военные из Грузии и США. В 2016 году к учениям подключились военнослужащие из Великобритании. Тогда же впервые на учениях были использованы американские танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли».
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