В Грузии официально открылись многонациональные учения «Достойный партнер 2017»

30.07.2017 15:56 Многонациональные учения «Достойный партнер 2017» официально открылись На военном аэродроме в Вазиани состоялась церемония открытия многонациональных учений «Достойный партнер 2017».



Учения открылись государственным гимном Грузии, который исполнил военный показательный оркестр национальной гвардии. Приглашенные гости и лица, участвовавшие в мероприятии, минутой молчания почтили память военнослужащих, погибших в боевых действиях и международных миссиях.



К военнослужащим, участвующим в учениях обратились с речью президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, министр обороны Грузии Леван Изория, начальник Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая и посол США в Грузии Ян Келли.



На церемонии присутствовали представители исполнительной и законодательной власти Грузии, аккредитованного в Грузии дипкорпуса, а также – студенты.



По информации Министерства обороны Грузии, учения «Достойный партнер» проводится в Грузии уже в третий раз и ставят целью улучшение навыков в операциях обеспечения стабильности, обороны или атаки, повышение военной взаимной совместимости вооруженных сил членов и партнеров НАТО, развитие тренировочных возможностей сил реагирования НАТО (NRF) и углубление сотрудничества между участвующими в NRF странами.



Как поясняют в Минобороны, в этом году учения будут более широкомасштабными и в них принимают участие 8 стран членов и партнеров НАТО - Грузия, США, Великобритания, Германия, Украина, Армения, Словения и Турция. По данным ведомства, в учениях будут участвовать более 2800 военных.



«Впервые в учения включится германский бронетранспортер «Боксер». Также будут представлены американские танки «Абрамс», боевые машины пехоты «Бредли» и «Страйкер», а также американский военный самолет типа C-130», - сообщают в Министерстве обороны.



Учения «Достойный партнер 2017» будут проходить до 12 августа включительно на военном аэродроме в Вазиани, полигоне Вазиани и тренировочной базе Норио.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

