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Колонна американских бронетранспортеров проследовала через четыре города Грузии (+видео)


31.07.2017   20:44
Марш американской бронетехники продолжительностью в несколько часов начался сегодня с города Сенаки на западе Грузии и завершился на полигоне в Вазиани близ Тбилиси.

По дороге на международные учения «Достойный партнер-2017» (Noble Partner) американские бронетранспортеры «Страйкер» остановились еще в трех городах – Кутаиси, Хашури и Гори.

На кадрах, снятых Общественным телевидением Грузии, видно, как колонна проезжает центральную площадь в Гори. Местные жители получили возможность познакомиться с американскими военными и осмотреть технику.



Первая часть следующей на учения военной техники поступила в грузинский порт Поти 28 июля и уже доставлена к месту проведения маневров.

«Для нас важно большее сближение с нашими партнерами, совместимость, которая, в итоге будет служить повышению обороноспособности и усилению Грузии. Американские бронетранспортеры «Страйкер», которые представляют основной компонент марша этого конвоя, впервые принимают участие в учениях «Достойный партнер» и впервые находятся в Грузии», — сообщил журналистам старший офицер по связям с общественностью Генерального штаба ВС Грузии Эмзар Сванидзе.

Учения Noble Partner проводятся в Грузии уже в третий раз и в этом году они будут самыми масштабными. Всего в них примут участие более 2,8 тысяч военных из восьми стран: Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.

ВС Грузии представлены 1047 военнослужащими, США — 1421 военнослужащим, Армения — 40, Великобритания — 160, Германия — 67, Словения — 37, Турция — тремя, Украина — 30 военнослужащими.

Для участия в Noble Partner 2017 в Грузию из Германии была доставлена находящаяся на вооружении Европейского командования ВС США техника: германский бронетранспортер Boxer, американские танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины Stryker – последние впервые будут задействованы в учениях. Всю технику довезли поездом из Германии до болгарского города Бургас, а оттуда на пароме переправили в грузинский порт Поти. По завершении учений техника будет возвращена в Германию.

1 августа с участниками учений НАТО проведет встречу вице-президент США Майк Пенс, который сегодня прибудет Грузию с официальным визитом.






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