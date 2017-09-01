В Грузию прибыла группа морских пехотинцев США

01.09.2017 16:22 Военнослужащие корпуса морских пехотинцев США прибыли в Грузию. Они примут участие в многонациональных военных учениях НАТО «Agile Spirit 2017».



Учения пройдут на полигоне Орфоло и бронетанковом центре имени лейтенанта Шота Хурцидзе 3 -11 сентября.



В маневрах наряду с военнослужащими Грузии и США примут участие военные из Болгарии, Латвии, Румынии, Украины и Армении.



Целью учений является усиление взаимодействия между военнослужащими НАТО и стран-партнеров, отработка оборонительно-наступательных операций и поддержание стабильности в регионе.















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