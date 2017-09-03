Американские танки «Абрамс» прибыли в Грузию для участия в учениях Agile Spirit 2017

03.09.2017 13:35 Многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2017 («Проворный дух 2017») начинаются в Грузии сегодня.



Учения, предусматривающие командно-штабные и полевые маневры, завершатся 11 сентября. В нынешнем году помимо грузинских и американских военных в них принимают участие представители Болгарии, Румынии, Латвии, Украины и Армении.

Накануне в грузинский портовый город Поти на западе страны прибыла американская бронетехника, которая будет задействована в маневрах.



В частности, это танки «Абрамс» типа M1, боевые бронированные машины LAV, а также легкая и вспомогательная техника. За разгрузкой американской военной техники следил заместитель главы Генштаба ВС Грузии полковник Николоз Джанджгава.



Бронетехника была переправлена железной дорогой из Поти в город Ахалцихе, который находится в регионе Самцхе-Джавахети. Оттуда технику транспортируют на полигон Орфоло, где и будут проводиться учения. Следует отметить, что маневры также будут проходить в Бронетанковом учебном центре имени лейтенанта Шота Хурцидзе в Ахалцихе.



31 августа пресс-служба Пентагона сообщила, что 500 американских военнослужащих уже прибыли в Грузию для участия в учениях.



Agile Spirit проводятся ежегодно с 2011 года. Они являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО, в рамках которого грузинские военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. Agile Spirit проводятся при содействии морских пехотинцев США. В последний раз они прошли в сентябре 2016 года.



Целью учений является улучшение взаимодействия грузинских военных со своими коллегами из США и партнерских стран, а также готовности реагированию на кризисы и участие в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования НАТО.















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