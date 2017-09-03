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Армения отказалась от участия в учениях НАТО в Грузии


03.09.2017   22:20
Армения в последний момент отказалась от участия в многонациональных учениях "Agile Spirit 2017" в рамках сотрудничества Грузия-НАТО, сообщил армянским СМИ ответственный по связям с общественностью Минобороны Грузии Гиоргий Качарава.

"Министерство обороны Армении заблаговременно заявило об участии в учениях "Agile Spirit 2017" в Грузии. Но, к сожалению, в последний момент наши соседи отказались от участия", - цитируют армянские СМИ Георгия Качарава.

В Минобороны Армении данное решение никак не комментируют.

Учения организованы совместно с корпусом морской пехоты США, проходят на территории полигона Орфоло и в бронетанковом центре в грузинском регионе Самцхе-Джавахети. В ходе учений будут отрабатываться действия по обеспечению стабильности, навыки проведения наступательных и оборонительных операций.

В учениях принимают участие военнослужащие Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины.

В августе Армения принимала участие в Грузии в многонациональных военных учениях НАТО "Достойный партнер 2017".

Ранее в интервью армянской службе радиостанции "Свобода" посол США в Армении Ричард Милс отметил, что участие Армении в учениях НАТО в Грузии является примером балансирования своих интересов.

"Армения должна гордиться, что была единственным членом ОДКБ, принявшим участие в учениях, и внесла очень важный вклад, обеспечив медицинскую службу. Это помогло вооруженным силам Армении, этим учениям и обеспечению безопасности в Европе", - сказал посол США в Армении.

"Интерфакс"





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