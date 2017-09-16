В доме патриарха укрывали подозреваемых в терроризме - новый скандал в патриархии

16.09.2017 21:59 В доме Патриарха всея Грузии, расположенном на улице Мцхетской, в течение одного года проживали граждане Турции, которые были объявлены в розыск турецкой стороной за совершенное преступление. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на показания бывшего начальника личной охраны патриарха Сосо Оханашвили. Эти показания Оханашвили дал в суде 25 июля на закрытом заседании, по скайпу.



Согласно записи, которую раздобыла телекомпания, Оханашвили рассказывает, что служба охраны в апреле 2016 года обнаружила, что в доме патриарха проживали трое человек, обвиняемых властями Турции в терроризме, убийстве и похищении человека. По его словам, трое граждан Турции, пристроили их в этом доме секретарь-референт патриарха Шорена Тетруашвили и член наблюдательного совета университета патриархии им. Св. Андрея Первозванного Георгий Андриадзе. При этом Оханашвили утверждает, что сам патриарх ничего об этом не знал.



"Я отправил ребят из охраны на место и они мне затем рассказали, что двери открыли женщина и мужчина, они были гражданами Турции. Они не ждали нас. Сказали, что их пристроил Гиорги Андриадзе (которого связывает с Шореной [Тетруашвили] давняя дружба и давно вместе), что он и патриарх знаю, что мы здесь. Ребята взяли у них копии паспортов и принесли мне", - заявляет Оханашвили.



Согласно записи, экс-начальник охраны патриарха заявляет, что после этого сообщил об этом силовым ведомствам, однако с их стороны никакого реагирования не последовало. По информации "Рустави 2", следствие на основании показаний Оханашвили не было начато и прокуратурой, несмотря на то, что бывший начальник охраны патриарха дал показания на судебной процессе в присутствии прокуроров.



"Конечно, я позвонил соответствующим органам. Мне активно помогала Служба государственной охраны и входящие в него разные департаменты. Позвонил начальнику управления по Тбилиси и отправил ему данные. Он подтвердил, что они, к сожалению, подозреваются в терроризме, что один из них преследуется турецким Интерполом за убийство и похищение человека, но, сказали, что к сожалению не можем вернуть их, так как ими подано прошение на убежище и закон дает такое право.



Рекомендацию на гражданство им дал Гиорги Андриадзе и затем еще один человек. Я, конечно же, пришел к святейшем и слово в слово прочел, что мне прислал начальник контрразведки. Патриарх, естественно, ничего не знал и очень возмутился, попросил принять меры, "пусть они оттуда выходят, так нельзя". В ту же ночь перевели этих людей в другое место.



Один из наших сотрудников стал свидетелем разговора, когда Шорена говорила Патриарху - "Ваше Святейшество, верно, он убил человека, но они лазы, не здесь ведь он убил, а в Турции, и мы его скрываем". Патриарх не был с ней согласен и говорил - "отстань, нельзя так", - рассказывает Оханашвили в показаниях суду по "делу о цианиде", в рамках которого протоиерей Георгий Мамаладзе был приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в попытке отравления цианистым калием Шорены Тетруашвили. При этом сам Мамаладзе не признает вины и обвиняет в интригах Шорену Тетруашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

