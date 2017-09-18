Грузия сегодня не готова стать членом НАТО - Курт Волкер

18.09.2017 12:35 По сравнению с Украиной Грузия имеет больший прогресс, однако, я не думаю, что сегодня в НАТО кто-нибудь скажет о готовности принять Грузию членом, - об этом заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели»).



Как отметил Волкер, в настоящее время как Украина, так и Грузия не готовы к вступлению в НАТО.



«Сегодня Грузия так же не готова стать членом НАТО. По сравнению с Украиной Грузия имеет больший прогресс. Подразумеваю прозрачность, тот вклад, который Грузия внесла в международную безопасность, реформы в оборонной сфере, борьбу с коррупцией и т.д. Однако не думаю, что в НАТО сегодня кто-нибудь скажет о готовности принять Грузию членом. В Грузии должна быть успешная, прозрачная, безопасная демократия как в других странах НАТО и она должна подготовиться к тому, чтобы быть в первых рядах, когда НАТО примет решение о дальнейшем расширении. Напомню пример Прибалтийских стран – в 1999 году им заявили о невозможности принятия их в НАТО, однако в 2002 году их пригласили в НАТО. Для принятия кого-либо в НАТО нужен консенсус всех стран-членов. Мы не можем пренебречь тем фактом, что Россия большой сосед», - заявил Курт Волкер.















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