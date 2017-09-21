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Нефтепровод ВТС защитят в Азербайджане «Железным куполом»


21.09.2017   23:05
Закупка Арменией у России ударных ракетных комплексов «Искандер» побудила Азербайджан к размещению израильских противоракетных систем для защиты нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (ВТС), пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Железный купол» — нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан защитит израильская противоракетная система».

По информации грузинского издания, эти комплексы Азербайджан разместит в Баку и Гяндже.

Грузинские военные эксперты в беседе с автором статьи отмечают, что «Железный купол» может свободно расправиться с российскими «Искандерами», поэтому выбор Азербайджана пал именно на израильские системы. В том, что Россия может в любой момент подвергнуть бомбардировке нефтепровод, в Грузии не сомневаются и подчеркивают, что «Россия в любое время может выдвинуть ультиматумы как оператору нефтепровода, так и самим Грузии и Азербайджану».

«Россия уже не раз делала это. Как помните, именно Россия в Грузии осуществила бомбардировку нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, в результате чего на определенный период он вышел из строя.
Поэтому Азербайджан и решил застраховаться», — пояснил грузинской военный эксперт Вахтанг Маисая.
По его словам, Азербайджан решил защитить нефтепровод на своей территории, так как на территории Грузии его защита потеряла всякий смысл.






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