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Нефтепровод ВТС защитят в Азербайджане «Железным куполом»
21.09.2017 23:05
Закупка Арменией у России ударных ракетных комплексов «Искандер» побудила Азербайджан к размещению израильских противоракетных систем для защиты нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (ВТС), пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Железный купол» — нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан защитит израильская противоракетная система».
По информации грузинского издания, эти комплексы Азербайджан разместит в Баку и Гяндже.
Грузинские военные эксперты в беседе с автором статьи отмечают, что «Железный купол» может свободно расправиться с российскими «Искандерами», поэтому выбор Азербайджана пал именно на израильские системы. В том, что Россия может в любой момент подвергнуть бомбардировке нефтепровод, в Грузии не сомневаются и подчеркивают, что «Россия в любое время может выдвинуть ультиматумы как оператору нефтепровода, так и самим Грузии и Азербайджану».
«Россия уже не раз делала это. Как помните, именно Россия в Грузии осуществила бомбардировку нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, в результате чего на определенный период он вышел из строя.
Поэтому Азербайджан и решил застраховаться», — пояснил грузинской военный эксперт Вахтанг Маисая.
По его словам, Азербайджан решил защитить нефтепровод на своей территории, так как на территории Грузии его защита потеряла всякий смысл.
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