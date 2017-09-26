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Взрыв прогремел на дагестанском участке грузино-российской границы
26.09.2017 12:08
На дагестанском участке грузино-российской границы произошел взрыв. По предварительной информации, погиб один грузинский пограничник и пострадали четверо, сообщает "Рустави 2".
По данным пограничного департамента, взрыв произошел в пятом управлении. Один из пограничников подтверждает взрыв в телефонной беседе с корр. телекомпании. По его словам, в результате взрыва газового баллона погиб один и тяжело пострадали трое пограничников.
По информации руководителя Ожогового центра Гоги Кашибадзе, двое пограничников в тяжелом состоянии доставлены в их центр и им проводятся соответствующие процедуры.
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